Andrés Iniesta à l'OM, c'est confirmé !

A 20 ans, Arthur Vermeeren démontre depuis le début de la saison tout son talent avec l'OM. Promis à un très bel avenir, le milieu de terrain belge fait déjà l'objet de prometteuses comparaisons. Régulièrement, un parallèle est notamment fait entre Vermeeren et Andrés Iniesta, légende du FC Barcelone. Une confirmation a d'ailleurs été apportée à ce propos.

Lors du dernier mercato estival, l'OM s'est notamment offert les services d'Arthur Vermeeren. Prêté avec option d'achat par le RB Leipzig, le Belge fait forte impression depuis le début de la saison avec le club phocéen. Un talent qu'on compare d'ailleurs déjà aux plus grands. Alors que Vermeeren a notamment été comparé à un certain Andrés Iniesta, David Penneman, qui a coaché l'Olympien en U17 avec la Belgique a confirmé.

« Quand il fait quelque chose, c’est toujours pour un but précis » « Je le compare aussi à Iniesta pour sa simplicité. Quand il fait quelque chose, c’est toujours pour un but précis. Il ne veut pas se montrer au public, il le fait pour améliorer le jeu dans l’équipe », a-t-il lâché dans un premier temps pour Le Parisien à propos d'Arthur Vermeeren.