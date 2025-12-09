Visite surprise à Marseille, l’OM l’a totalement séduit !

De passage à la Commanderie il y a quelques semaines et présent dimanche à Marseille à l’occasion de l’événement The Universe League, Faouzi Ghoulam a aimé ce qu’il a vu. L’ancien international algérien a été très élogieux envers l’OM et estime que le club va dans la bonne direction avec Medhi Benatia et Roberto De Zerbi.
Il y avait du beau monde dimanche soir au Vélodrome, à l’occasion de l’événement The Universe League. Zinedine Zidane était présent, tout comme les anciens joueurs de l’OM Mamadou Niang, Franck Ribéry ou bien Dimitri Payet notamment. Faouzi Ghoulam était également là, après avoir rendu visite aux Olympiens il y a trois semaines.
« Ils tendent vers l’excellence, c’est ce que je vois aussi dans les grands clubs italiens »
En effet, l’ancien international algérien était de passage à la Commanderie le 19 novembre dernier et a eu l’opportunité d’échanger avec Roberto De Zerbi, Medhi Benatia et Pablo Longoria entre autres. Faouzi Ghoulam a visiblement été séduit par ce qu’il a pu observer, car il a été très élogieux envers l’OM.
« Marseille est entre de très bonnes mains »
« Je connaissais déjà le coach à Sassuolo, contre qui j’ai joué à de nombreuses reprises, je connaissais sa méthode de travail. Je connaissais aussi Medhi qui est un bon ami à moi. J’ai été agréablement surpris par le professionnalisme et les grands objectifs fixés par l’OM cette saison. Ils tendent vers l’excellence, c’est ce que je vois aussi dans les grands clubs italiens. C’est une belle surprise. Ça augure de bonnes performances pour la suite. Le coach est un passionné. Ils ont trouvé le combo parfait avec Medhi et le coach pour l’avenir. J’ai aussi parlé avec le président et j’ai pu constater leurs grands objectifs. Je trouve que Marseille est entre de très bonnes mains », a déclaré Faouzi Ghoulam, dans des propos relayés par Foot Mercato.