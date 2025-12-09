Visite surprise à Marseille, l’OM l’a totalement séduit !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

De passage à la Commanderie il y a quelques semaines et présent dimanche à Marseille à l’occasion de l’événement The Universe League, Faouzi Ghoulam a aimé ce qu’il a vu. L’ancien international algérien a été très élogieux envers l’OM et estime que le club va dans la bonne direction avec Medhi Benatia et Roberto De Zerbi.

Il y avait du beau monde dimanche soir au Vélodrome, à l’occasion de l’événement The Universe League. Zinedine Zidane était présent, tout comme les anciens joueurs de l’OM Mamadou Niang, Franck Ribéry ou bien Dimitri Payet notamment. Faouzi Ghoulam était également là, après avoir rendu visite aux Olympiens il y a trois semaines.

« Ils tendent vers l’excellence, c’est ce que je vois aussi dans les grands clubs italiens » En effet, l’ancien international algérien était de passage à la Commanderie le 19 novembre dernier et a eu l’opportunité d’échanger avec Roberto De Zerbi, Medhi Benatia et Pablo Longoria entre autres. Faouzi Ghoulam a visiblement été séduit par ce qu’il a pu observer, car il a été très élogieux envers l’OM.