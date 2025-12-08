OM : Un grand buteur veut jouer avec De Zerbi !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Légende de l’OM avec qui il a inscrit 100 buts toutes compétition confondues, Mamadou Niang se serait bien vu évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi. L’ancien attaquant marseillais a avoué que cela lui aurait plu et que son association avec Mason Greenwood et Igor Paixao aurait pu donner « quelque chose de fou. »

Si c’est actuellement Pierre-Emerick Aubameyang qui accompagne Mason Greenwood et Igor Paixao sur le front de l’attaque de l’OM, l’association avec Mamadou Niang aurait certainement été très intéressante également. Et ce n’est pas l’attaquant aux 100 buts toutes compétitions confondues sous le maillot marseillais qui dira le contraire.

« Ça aurait pu donner quelque chose de fou » « Avec ce système, je me dis que, moi, avec deux joueurs comme eux sur les côtés, ça aurait pu donner quelque chose de fou. Quand on voit tous les buts que je marquais, la fusion des deux pourrait vraiment faire mal », a confié Mamadou Niang au micro du Phocéen.