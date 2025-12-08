Zidane : Sa relation surprise qui le rend dingue

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Presque 19 ans plus tard, Zinedine Zidane a foulé le Vélodrome dimanche soir dans le cadre d’un évènement pour la Kings League. L’occasion pour le natif de Marseille d’évoluer dans un match de gala avec des anciens joueurs de l’OM et du championnat de France sur un terrain réduit. La magie a opéré, rendant fou Redouane Bougheraba.

Zinedine Zidane a refoulé la pelouse de l’Orange Vélodrome dimanche soir. Une première depuis sa dernière visite en 2007 pour un match de charité afin de lutter contre la pauvreté. Une rencontre au cours de laquelle il avait délivré une passe décisive à l’humoriste Jamel Debbouze.

Zidane de retour au Vélodrome Près de 19 ans plus tard, l’enfant du pays était de retour sur la pelouse de l’Olympique de Marseille et a cette fois-ci côtoyé un autre comédien issu de la cité phocéenne en la personne de Redouane Bougheraba. Zidane a souvent été surnommé « Zizou Christ » par Jamel Debbouze. Aux yeux de Bougheraba, c’est un magicien.