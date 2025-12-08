Zidane : Sa relation surprise qui le rend dingue

Presque 19 ans plus tard, Zinedine Zidane a foulé le Vélodrome dimanche soir dans le cadre d’un évènement pour la Kings League. L’occasion pour le natif de Marseille d’évoluer dans un match de gala avec des anciens joueurs de l’OM et du championnat de France sur un terrain réduit. La magie a opéré, rendant fou Redouane Bougheraba.
Zinedine Zidane a refoulé la pelouse de l’Orange Vélodrome dimanche soir. Une première depuis sa dernière visite en 2007 pour un match de charité afin de lutter contre la pauvreté. Une rencontre au cours de laquelle il avait délivré une passe décisive à l’humoriste Jamel Debbouze.
Zidane de retour au Vélodrome
Près de 19 ans plus tard, l’enfant du pays était de retour sur la pelouse de l’Olympique de Marseille et a cette fois-ci côtoyé un autre comédien issu de la cité phocéenne en la personne de Redouane Bougheraba. Zidane a souvent été surnommé « Zizou Christ » par Jamel Debbouze. Aux yeux de Bougheraba, c’est un magicien.
«On n’est jamais préparé à jouer avec Zizou. C’est de la magie»
Dans le cadre de l’Universe League, évènement organisé par Ryad Zidane, neveu de la légende de l’équipe de France, et de Gerard Piqué, patron de la Kings League. Cette soirée a notamment servie a détecté des joueurs capables de représenter la France pour la Coupe du monde de la Kings au Brésil. Avec comme clou du spectacle, un match de gala dans lequel Zidane a régalé les spectateurs… et Bougheraba. « On n’est jamais préparé à jouer avec Zizou. C’est de la magie, ce qu’il fait sur le terrain. Quand on aime le foot, en plus, on est admiratif de croiser Samuel Umtiti, Franck Ribéry… et Dimitri Payet qui s’est transformé en Mohammed Henni ! Pourquoi t’es pas revenu à Marseille, finir ta saison et mettre des lucarnes ? ». a confié l'humoriste dans des propos relayés par La Provence.