Zidane : Le coup de foudre inattendu !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zinedine Zidane a marqué les esprits durant sa carrière de joueur, et pas seulement pour son talent sur le terrain. En effet, certains acteurs du jeu comme l'ancien arbitre international Gilles Veissière ont gardé un souvenir inébranlable de Zidane, et l'homme au sifflet raconte son coup de foudre humain avec l'ex-star de l'équipe de France.

Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE dimanche, Gilles Veissière évoque les moments forts de sa carrière d'arbitre international (qui a pris fin en 2005) et raconte notamment le jour où il est tombé sous le charme de Zinedine Zidane et de sa gentillesse. Après un match de Ligue des Champions avec le Real Madrid, Zidane avait en effet pris le temps d'offrir son maillot à Gilles Veissière et d'échanger avec lui après la rencontre.

Zidane lui fait un cadeau « J'ai eu la chance d'arbitrer un Juventus - Manchester United avec Beckham d'un côté et Zidane de l'autre... Double dose de caviar. Par le talent, le comportement. En octobre 2004, lors de Real Madrid - Dynamo Kiev, je demande à Zidane : "Zinédine, c'est mon dernier match de Ligue des champions, est-ce que je pourrais échanger ma chemise contre votre maillot ?" Il me dit "Monsieur Veissière avec grand plaisir." Mais il est remplacé avant la fin... », raconte Gilles Veissière, qui a beaucoup échangé avec Zinedine Zidane par la suite.