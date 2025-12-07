Neymar et Messi : «Il lui met deux baffes», c'est terminé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cristiano Ronaldo d'un côté, Lionel Messi de l'autre... qui est le plus grand ? C'est l'interminable débat qui anime souvent les passionnés de football depuis des années désormais. Nicolas Pépé y a pris part en interview avec Just Riadh, enterrant toute comparaison possible entre les deux multiples lauréats du Ballon d'or.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont tirés la bourre pendant les neuf saisons passées par le Portugais au Real Madrid entre 2009 et 2018. Chacun d'entre eux a raflé les plus grands trophées espagnols et européens tant sur le plan collectif qu'individuel. L'Argentin dispose de 8 Ballons d'or au total lorsque CR7 en compte 5.

«Il regarde Cristiano Ronaldo dans les yeux» Hormis les récompenses et les titres, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont souvent été cités dans la discussion du meilleur joueur de l'histoire de par leur rivalité et leurs caractéristiques spéciales voire uniques. Aux yeux de Nicolas Pépé, Messi reste au-dessus de Ronaldo grâce à l'ajout de la variable Neymar à l'équation. « Tu vois Neymar prime ? Il regarde Cristiano Ronaldo dans les yeux. Mais pas Messi ».