Samir Nasri et l’Algérie, la très bonne nouvelle !

Tandis que le Maroc a hérité du Brésil pour la Coupe du monde 2026, l’Algérie se retrouve elle dans le même groupe que l’Argentine. Cette opposition entre les Fennecs et la bande à Lionel Messi donne d’ores et déjà l’eau à la bouche de certains. C’est notamment le cas de Samir Nasri, heureux de voir l’Algérie face au champion du monde en titre.

En 2022, au terme d’une finale exceptionnelle face à la France, l’Argentine de Lionel Messi remportait la Coupe du monde. En 2026, l’Albiceleste va remettre sa couronne en jeu. Et pour la reconquérir, les tenants du titre connaissent leurs premiers adversaires. En effet, dans le groupe de l’Argentine au Mondial, on retrouve l’Algérie, l’Autriche ainsi que la Jordanie. Et voilà que cette affiche entre les Fennecs et la bande à Lionel Messi est déjà très attendue.

« Je suis très content de voir cette confrontation » Sur le plateau du Late Football Club, Samir Nasri n’est notamment réjouit de cette opposition à venir entre l’Algérie et l’Argentine. « Moi je suis content. Mon pays d’origine qui va jouer contre l’Argentine. Il y a tout ce romantisme des Algériens qui aiment l’Argentin par rapport à Maradona et aujourd’hui Messi. Je suis très content de voir cette confrontation », a confié l’ancien joueur de l’OM.