Messi de retour avec son ex ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le FC Barcelone va-t-il renouer ses liens avec Lionel Messi, la plus grande légende de son club qui y a fait ses classes et a brillé avec l'équipe première aux yeux du monde ? C'est l'une des rumeurs circulant dans la presse étrangère avec la trêve hivernale qui arrive en Major League Soccer pour la star de l'Inter Miami. Le Barça a lâché sa réponse.

Lionel Messi a quitté le FC Barcelone en pleurs le 8 août 2021. La cause ? L'impossibilité financière de lui offrir un nouveau contrat alors que le président Joan Laporta lui avait promis et avait même bâti sa campagne électorale présidentielle autour de cette opération. Cet épisode aurait été mal digéré par le clan Messi qui garderait une rancœur envers l'administration Laporta jusqu'à ce jour.

«Je ne pense pas que Messi puisse venir» Directeur sportif du FC Barcelone, Deco est passé sur la fréquence radio de la Cadena SER. Alors que l'attaquant de l'Inter Miami a récemment visité le Camp Nou à l'insu du savoir des dirigeants du Barça, la trêve hivernale arrive en Major League Soccer. De quoi donner des idées au FC Barcelone sur un prêt de quelques mois de Messi dans le cadre de sa préparation à la Coupe du monde 2026 avec l'Argentine. « Je ne pense pas que Messi puisse venir, il a un contrat avec l'Inter Miami ».