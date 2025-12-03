Lamine Yamal avec une superstar : La grande annonce !

Lamine Yamal est-il le digne héritier de Lionel Messi au FC Barcelone ? Aperçu en étant bébé dans les bras de l’Argentin pour une campagne de l’Unicef en 2007, la jeune star du Barça a hérité du 10 iconique de Messi, mais pas du même confort pour ses débuts au club culé. C’est du moins le constat dressé par Deco.
A l’automne 2004, Lionel Messi effectuait ses débuts au FC Barcelone très bien entouré. Avec Ronaldinho, Samuel Eto’o, Carles Puyol ou encore Xavi Hernandez et Andrés Iniesta, celui qui allait par la suite remporter des Ligues des champions, la Coupe du monde, le Ballon d’or et la Copa America faisait ses premiers pas dans le club de son cœur.
«Messi n'avait aucune pression ni n'était sous les feux de la rampe à ses débuts»
Par la suite qualifié par certains de meilleur joueur du monde voire de l’histoire, Lionel Messi n’est pas arrivé dans l’équipe première du FC Barcelone avec la même pression que Lamine Yamal à qui il avait donné le bain en 2007 pour une campagne pour Unicef. C’est du moins l’avis de Deco. « Lamine et Messi ? Ils en sont à des étapes différentes. Ce sont des joueurs qui se démarquent des autres par leur perception des choses. Messi n'avait aucune pression ni n'était sous les feux de la rampe à ses débuts ».
«Lamine s'est vu confier le rôle principal»
En entretien avec la Cadena SER, l’ex-coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone et actuel directeur sportif du club blaugrana reconnaît aisément qu’il y a énormément d’attentes autour de Lamine Yamal dans un contexte bien différent que celui de Messi au Barça à l’époque. « Lamine s'est vu confier le rôle principal ; avec Leo, le Barça était une équipe plus établie. Nous avons une équipe très jeune ; ce sont des situations différentes ».