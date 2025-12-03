Lamine Yamal, la révélation sur sa vie privée !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au FC Barcelone, Lamine Yamal est la star du moment. Malgré son jeune âge (18 ans), l’enfant de La Masia est le nom qui déchaîne les passions tant sur le terrain qu’en dehors. Au point où il est omniprésent dans les médias. Deco est monté au créneau concernant les polémiques sur sa vie personnelle.

Lamine Yamal fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Pas seulement en raison de ses prouesses sur les terrains, mais également au vu de ses soirées extravagantes à l’image de la fête de son 18ème anniversaire l’été dernier avec l’invitation de femmes aux mensurations précises et de personnes de petite taille.

«Ce n'est pas difficile de gérer Lamine Yamal au quotidien» De plus, le numéro 10 du FC Barcelone a récemment fait la Une des journaux people pour sa relation avec la chanteuse argentine Nicki Nicole et leur rupture. Directeur sportif du Barça, Deco a nié tout problème de gestion avec Lamine Yamal en tant qu’employeur de la jeune star. « Pour nous, ce n'est pas difficile de gérer Lamine Yamal au quotidien. Chaque joueur est un individu. Nous ne nous immisçons pas dans cela, nous nous concentrons sur le footballeur et ce qu'il doit faire ».