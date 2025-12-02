Lamine Yamal : Une star va annoncer leur rupture ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lamine Yamal est devenu une référence mondiale à son poste en l'espace d'un peu plus d'un an. La jeune star de 18 ans du FC Barcelone et de la sélection espagnole partage le même vestiaire que Robert Lewandowski. L'attaquant polonais serait cependant proche d'un départ du Barça à l'issue de la saison.

Le 29 avril 2023, Xavi Hernandez offrait à Lamine Yamal ses premières minutes avec l'équipe première du FC Barcelone lors de la réception du Betis Séville (4-0). Le jeune talent issu de La Masia qui allait simplement fêter son 16ème anniversaire quelques semaines plus tard voyait cet été là Ousmane Dembélé s'en aller pour le PSG.

Lamine Yamal bientôt délaissé par Robert Lewandowski ? Depuis, Lamine Yamal est devenu une figure incontournable de l'attaque du FC Barcelone aux côtés de Raphinha et de Robert Lewandowski. Toutefois, il semble que le patriarche polonais de 37 ans vivrait ses derniers moments en tant que joueur du Barça. Le contrat de Lewandowski prendra fin le 30 juin prochain, moment de sa séparation avec Lamine Yamal ?