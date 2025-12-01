Lamine Yamal change d’équipe : La star du Barça passe aux aveux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Alors qu’il n’était que l’étoile montante du FC Barcelone et une promesse du football espagnole passée par les équipes de jeunes, Lamine Yamal a eu un choix à faire en 2023. A 16 ans, il devait déjà trancher entre l’Espagne où il est né et a grandi ou bien le Maroc, patrie de son père. Sa décision s’est portée sur La Roja. Il s’est attardé sur la question en interview.

Le 8 septembre 2023, Lamine Yamal fêtait sa première sélection avec l’Espagne en remplaçant Dani Olmo à la 44ème minute de jeu contre la Géorgie (7-1). Pour sa première cape avec La Roja, le jeune Yamal ouvrait déjà son compteur de buts à 16 ans. Quelques mois plus tard, le lendemain de son 17ème anniversaire, il remportait l’Euro 2024 en Allemagne. Et pourtant, son histoire aurait pu être bien différente s’il avait finalement décidé de représenter le pays de son père : le Maroc, alors qu’il avait effectué toutes ses classes avec les équipes de jeunes de l’Espagne.

«Avec tout l’amour et le respect que j’ai pour le Maroc, j’ai toujours voulu jouer l’Euro et jouer ici en Europe» En interview pour 60 minutes, le numéro 10 du FC Barcelone a été invité à se livrer sur ce dilemme pas si cornélien que ça à ses yeux. « A quel point avez-vous été proche de jouer pour le Maroc plutôt que l’Espagne ? La vérité est que c’était quelque chose de bizarre parce que j’avais ça à l’esprit : « Hey, je pourrais jouer pour le Maroc ». Le Maroc venait d’atteindre la demi-finale de la Coupe du monde. Mais la vérité est que je n’ai jamais vraiment douté pour être honnête. Au final, avec tout l’amour et le respect que j’ai pour le Maroc, j’ai toujours voulu jouer l’Euro et jouer ici en Europe. Je pense que le football européen est plus regardé. Je pense qu’il est plus proche du niveau international ».