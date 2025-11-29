Lamine Yamal : Le grand défi annoncé en direct !

Mardi soir, le FC Barcelone a totalement sombré sur la pelouse de Chelsea en Ligue des Champions (3-0). Parfaitement contenu dans le couloir par son compatriote Marc Cucurella, Lamine Yamal a vécu une soirée compliquée. En conférence de presse, son entraîneur Hansi Flick l’a mit au défi de rebondir après cette prestation en demi-teinte.
Le Barça a pris un coup derrière la tête. Opposé à Chelsea ce mardi en Ligue des Champions, le club catalan a été sévèrement battu par les Blues du côté de Stanford Bridge (3-0). Attendu au tournant pour ce gros rendez-vous européen, Lamine Yamal lui, est passé à côté de sa rencontre.
Lamine Yamal en difficulté
La faute notamment à un Marc Cucurella des grands soirs. Le coéquipier de Yamal en sélection a totalement maîtrisé le petit prodige du FC Barcelone, qui doit retrouver son rythme de croisière. Présent en conférence de presse ce vendredi, Hansi Flick n’a pas hésité à protéger son phénomène, et lui a lancé un défi.
« C’est maintenant à Lamine de prendre le relais »
« Lamine va bien et se sent bien. Beaucoup de joueurs, quand on les remplace, ne sont pas contents. J’ai moi-même été joueur et souvent, je n’ai pas réagi comme j’aurais dû. Cucurella est l’un des meilleurs latéraux au monde, c’est un très bon joueur, très intelligent. Mais pour moi, c’est maintenant à Lamine de prendre le relais et de montrer qu’il faut oublier le match contre Chelsea. C’est maintenant qu’il doit prouver toute sa valeur », a ainsi déclaré le coach allemand.