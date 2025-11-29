Lamine Yamal : Le grand défi annoncé en direct !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Mardi soir, le FC Barcelone a totalement sombré sur la pelouse de Chelsea en Ligue des Champions (3-0). Parfaitement contenu dans le couloir par son compatriote Marc Cucurella, Lamine Yamal a vécu une soirée compliquée. En conférence de presse, son entraîneur Hansi Flick l’a mit au défi de rebondir après cette prestation en demi-teinte.

Le Barça a pris un coup derrière la tête. Opposé à Chelsea ce mardi en Ligue des Champions, le club catalan a été sévèrement battu par les Blues du côté de Stanford Bridge (3-0). Attendu au tournant pour ce gros rendez-vous européen, Lamine Yamal lui, est passé à côté de sa rencontre.

Lamine Yamal en difficulté La faute notamment à un Marc Cucurella des grands soirs. Le coéquipier de Yamal en sélection a totalement maîtrisé le petit prodige du FC Barcelone, qui doit retrouver son rythme de croisière. Présent en conférence de presse ce vendredi, Hansi Flick n’a pas hésité à protéger son phénomène, et lui a lancé un défi.