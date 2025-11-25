Lamine Yamal à Paris, Dembélé se régale !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 22 septembre dernier, le gratin du football mondial était réuni à Paris pour assister à la cérémonie du Ballon d'Or. Une soirée inoubliable pour Ousmane Dembélé, qui a reçu la plus prestigieuse des récompenses à cette occasion. Un moment qui a également donné l'occasion au joueur du PSG de retrouver d'anciens coéquipier. A commencer par Lamine Yamal, avec qui il a joué au FC Barcelone.

Au terme d'une saison dernière exceptionnelle avec le PSG, Ousmane Dembélé a été récompensé de la plus belle des manières. En effet, annoncé à la lutte avec Lamine Yamal, le Français s'est vu décerner le Ballon d'Or, devançant ainsi le crack du FC Barcelone. Les deux stars du football étaient d'ailleurs présentes à la cérémonie ce soir-là, Dembélé et Yamal, qui se sont côtoyés en Catalogne, n'ont pas manqué d'échanger.

« C'était très bien » A l'occasion d'un entretien accordé à GQ, Ousmane Dembélé est revenu sur sa magnifique soirée vécue lors de la cérémonie du Ballon d'Or. « La cérémonie a duré quoi deux heures ? Deux heures et demie ? Pourtant j’ai l’impression que c’est passé vite. C’était très bien, tous les discours, tous les prix qui ont été remis… », a d'abord raconté le joueur du PSG.