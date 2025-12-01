Mensonge dans les médias, Lamine Yamal balance tout à la télé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Que ce soit les dérapages par rapport à sa soirée d’anniversaire de 18 ans avec des femmes aux mensurations spécifiques et des personnes de petites tailles ou bien d’autres écarts de comportement pendant ses sorties, Lamine Yamal est sous le feu des projecteurs depuis quelque temps. De quoi pousser certains observateurs à critiquer son entourage. Le joueur du FC Barcelone est monté au créneau.

« Il doit choisir sa vie. Il a déjà marqué une compétition de son empreinte, l’Euro, maintenant, il doit choisir sa vie. Là, les sollicitations sont immenses. On sait tous ce qui pend au-dessus de la tête de ce type de joueur ». Il y a quelques semaines, alors que Lamine Yamal connaissait une baisse de forme avec notamment des problèmes de pubalgie, Daniel Riolo expliquait que le dauphin d’Ousmane Dembélé au Ballon d’or 2025 avec un choix à faire : le sportif ou le fait de profiter comme d’autres génies du ballon rond avant lui l’ont fait. « Maintenant, c’est à lui de choisir, je veux être le meilleur joueur, je veux être une star ou je veux faire des actions Youtube, je veux montrer mon talent. Il a de l’or dans les pieds, mais c’est à lui de choisir sa vie. Comme à une autre époque, Neymar a choisi sa vie, Ronaldinho a choisi sa vie ».

«La vérité, c'est que tout le monde dit « non »» Ces derniers mois, Lamine Yamal a beaucoup été critiqué pour ses sorties et le manque d’encadrement de la part de ses proches et de son entourage. Qu’en est-il vraiment ? La jeune star de 18 ans du FC Barcelone et du football espagnol n’a pas manqué de remettre les points sur les i. Il n’y a aucun problème avec son environnement comme il s’en est expliqué en interview avec 60 minutes. « La vérité, c'est que tout le monde dit « non » ».