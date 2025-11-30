PSG - Transfert avec Lamine Yamal : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Le PSG pourrait offrir un nouvel attaquant à Luis Enrique. Le club de la capitale explorerait plusieurs pistes sur le mercato dans cette optique. Le nom de Marcus Rashford a notamment été évoqué ces dernières semaines. Et l’intérêt parisien pour l’international anglais semble se confirmer, même si ce dernier aurait d’autres idées en tête pour son avenir.

Le PSG commence déjà à explorer plusieurs pistes sur le mercato. Le club de la capitale souhaite renforcer l’effectif de Luis Enrique, notamment dans le secteur offensif. Dans cette optique, le nom de Marcus Rashford a été évoqué récemment. L’intérêt des Rouge-et-Bleu pour l’international anglais semble même se confirmer, même si ce dernier verrait plutôt son avenir s’écrire aux côtés de Lamine Yamal au FC Barcelone, où il est prêté par Manchester United.

Intérêt du PSG confirmé pour Rashford « Je ne pense pas que le PSG aura un impact massif. Barcelone est toujours en pole position pour signer Rashford de manière permanente. Ils ont une option à 34M€ dans le prêt pour signer Marcus Rashford de façon définitive, et il semble y avoir une volonté des deux parties de boucler le dossier » a ainsi confié le journaliste Pete O’Rourke pour Football Insider.