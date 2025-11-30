Transfert à 36M€ : Catastrophe à l’OL !

Pierrick Levallet

Le mercato a fait des dégâts à l’OL cet été. Le club rhodanien a été contraint de se séparer de certains de ses meilleurs éléments, dont Georges Mikautadze. Dans la foulée, les dirigeants lyonnais ont recruté Martin Satriano. Mais l’international uruguayen n’était initialement pas destiné à avoir un rôle de titulaire dans le onze de Paulo Fonseca.

Cet été, l’OL a essayé de redresser son bilan financier catastrophique en se séparant de certains de ses meilleurs éléments. Le club rhodanien a notamment récupéré 36M€ en vendant Georges Mikautadze à Villarreal. Dans la foulée, les dirigeants lyonnais ont offert Martin Satriano à Paulo Fonseca. Mais un autre attaquant était attendu.

L'OL voulait un autre 9 cet été D’après les informations de L’Equipe, Martin Satriano devait initialement être deuxième dans la hiérarchie lyonnaise. L’OL se cherchait un numéro 9 titulaire après le transfert de Georges Mikautadze en Espagne. Mais les pensionnaires de la Ligue 1 n’ont finalement pas réussi à trouver leur bonheur.