Mercato : Surprise, ce pacte va plomber le PSG ?

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec l'AC Milan, Mike Maignan serait dans le collimateur du PSG, qui verrait d'un très bon oeil l'idée de le rapatrier librement et gratuitement à Paris. Toutefois, comme l'a révélé Igli Tare - le directeur sportif des Rossoneri - il aurait conclu un pacte avec Mike Maignan.
Formé au PSG, Mike Maignan a rejoint le LOSC lors de l'été 2015, et ce, pour environ 1M€. Six années plus tard, l'international français a migré vers l'Italie. En effet, l'AC Milan a déboursé près de 16,4M€ pour s'attacher les services de Mike Maignan. Et après avoir disputé cinq saisons chez les Rossoneri, le gardien de 30 ans pourrait faire son retour au PSG.
Le PSG veut rapatrier Mike Maignan
En fin de contrat le 30 juin 2026 avec l'AC Milan, Mike Maignan changera de club librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation du capitaine des Rossoneri, le PSG serait en embuscade pour finaliser un transfert à 0€. Toutefois, Mike Maignan aurait conclu un pacte avec sa direction il y a quelques mois.
«Nous avons conclu un pacte en début de saison»
Dans des propos rapportés par Nicolo Schira et Fabrizio Romano sur X, Igli Tare a lâché ses vérités sur l'avenir de Mike Maignan à l'AC Milan. « Mike (Maignan) se porte bien et réalise une excellente saison. Nous avons eu une bonne discussion avec Mike cet été. Nous discutons de manière détendue. Nous avons conclu un pacte en début de saison. Nous avançons sereinement, sans nous mettre la pression. Il y a de la sérénité. On verra bien comment les choses vont se passer », a déclaré le directeur sportif des Rossoneri. Reste à savoir quelle est la nature du pacte entre Mike Maignan et l'AC Milan.