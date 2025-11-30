Mercato : Surprise, ce pacte va plomber le PSG ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2026 avec l'AC Milan, Mike Maignan serait dans le collimateur du PSG, qui verrait d'un très bon oeil l'idée de le rapatrier librement et gratuitement à Paris. Toutefois, comme l'a révélé Igli Tare - le directeur sportif des Rossoneri - il aurait conclu un pacte avec Mike Maignan.

Formé au PSG, Mike Maignan a rejoint le LOSC lors de l'été 2015, et ce, pour environ 1M€. Six années plus tard, l'international français a migré vers l'Italie. En effet, l'AC Milan a déboursé près de 16,4M€ pour s'attacher les services de Mike Maignan. Et après avoir disputé cinq saisons chez les Rossoneri, le gardien de 30 ans pourrait faire son retour au PSG.

Le PSG veut rapatrier Mike Maignan En fin de contrat le 30 juin 2026 avec l'AC Milan, Mike Maignan changera de club librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Conscient de la situation du capitaine des Rossoneri, le PSG serait en embuscade pour finaliser un transfert à 0€. Toutefois, Mike Maignan aurait conclu un pacte avec sa direction il y a quelques mois.