PSG : Luis Enrique annonce un fiasco !

Ce samedi, le PSG a concédé une défaite importante sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0). Dans un match rempli d’imprécisions pour les Parisiens, Luis Enrique n’a pas du tout apprécié la prestation des siens. A l’issue de la rencontre, le coach espagnol n’a pas hésité à évoquer la pire performance proposée par ses joueurs depuis le début de saison.

Un gros coup d’arrêt pour le PSG. Quelques jours après une victoire importante en Ligue des Champions, le club parisien a été freiné dans sa course au titre en championnat par l’AS Monaco. Dans une rencontre marquée par des décisions arbitrales douteuses ainsi que des imprécisions techniques, le club de la capitale a subi sa deuxième défaite de la saison en Ligue 1.

Le PSG se rate à Monaco Clairement, les hommes de Luis Enrique ne se sont pas montrés à la hauteur de l’événement. Certains joueurs du PSG n’ont clairement pas brillé, et cela n’a pas échappé à Luis Enrique, qui a confirmé qu’il s’agissait du pire match réalisé par les siens depuis le début de la saison.