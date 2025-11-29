PSG : C'est terminé pour Chevalier ? Il balance cash en direct !

Ce samedi, le PSG a subi une défaite importante sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0). Le fait du match concerne surtout Lucas Chevalier, qui a subi un énorme tacle de la part de Lamine Camara en première période. Après la rencontre, le gardien parisien a affirmé que cette action aurait pu entraver sa carrière.
Un véritable choc. Alors que le PSG a perdu ce samedi soir sur la pelouse de l’AS Monaco, un fait de jeu totalement lunaire a marqué la rencontre. A la 12ème minute, Lamine Camara a sévèrement taclé Lucas Chevalier, qui avait déjà effectué sa passe. Un tacle en pleine cheville, qui n’a valu au Sénégalais qu’un simple carton jaune.
Un scandale au niveau de l’arbitrage
Plus surprenant encore, Clément Turpin n’a même pas été alerté par la Var afin d’aller revoir l’action, qui aurait dû valoir un carton rouge. Si Lucas Chevalier a fini par se relever, le gardien du PSG a concédé au coup de sifflet final qu’il aurait pu être grièvement blessé sur ce tacle assassin.
« Je pense qu'aujourd'hui ma carrière aurait pu prendre un autre tournant »
« Pour ma cheville, écoutez... je pense que tout le monde a vu... Je pense qu'aujourd'hui ma carrière aurait pu prendre un autre tournant et j'ai eu beaucoup de chance. Je ne l'ai pas ressassé, c'était passé. Mais je pense que des fois il y a des gestes qu'on doit éviter. Aujourd'hui je sais juste que j'ai eu beaucoup de chance et que je vais pouvoir continuer à faire du foot toutes les semaines », a confié le numéro 30 du PSG au micro de BeIN Sports.