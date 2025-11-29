PSG : C'est terminé pour Chevalier ? Il balance cash en direct !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi, le PSG a subi une défaite importante sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0). Le fait du match concerne surtout Lucas Chevalier, qui a subi un énorme tacle de la part de Lamine Camara en première période. Après la rencontre, le gardien parisien a affirmé que cette action aurait pu entraver sa carrière.

Un véritable choc. Alors que le PSG a perdu ce samedi soir sur la pelouse de l’AS Monaco, un fait de jeu totalement lunaire a marqué la rencontre. A la 12ème minute, Lamine Camara a sévèrement taclé Lucas Chevalier, qui avait déjà effectué sa passe. Un tacle en pleine cheville, qui n’a valu au Sénégalais qu’un simple carton jaune.

Un scandale au niveau de l’arbitrage Plus surprenant encore, Clément Turpin n’a même pas été alerté par la Var afin d’aller revoir l’action, qui aurait dû valoir un carton rouge. Si Lucas Chevalier a fini par se relever, le gardien du PSG a concédé au coup de sifflet final qu’il aurait pu être grièvement blessé sur ce tacle assassin.