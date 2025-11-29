Lucas Chevalier : L’image choc au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi après-midi, le PSG affronte l’AS Monaco à l’extérieur. En première mi-temps, une action a marqué les esprits. Lamine Camara a violemment taclé Lucas Chevalier à la cheville. Simplement averti, le Sénégalais a laissé de grosses traces au niveau du pied du gardien parisien comme l’a révélé RMC à la mi-temps.

Le débat autour de l’arbitrage français n’est pas prêt de cesser. Ce samedi après-midi, un fait de jeu choquant a eu lieu lors de la rencontre opposant l’AS Monaco au PSG. En première période, Lamine Camara a violemment taclé Lucas Chevalier alors que le gardien parisien avait déjà relancé.

Gros tacle sur Lucas Chevalier A la surprise générale, l’arbitre de la rencontre Clément Turpin a seulement donné un carton jaune au jeune milieu de terrain monégasque, qui s’en est très bien sorti. Nul doute que cette décision arbitrale va faire jaser dans les prochaines heures. De son côté, le gardien du PSG s’est plutôt rapidement relevé.