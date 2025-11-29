Ousmane Dembélé : C’est officiel, coup de théâtre au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Touché au mollet pendant plusieurs semaines, Ousmane Dembélé a fait son grand retour avec le PSG cette semaine. Entré en jeu contre Tottenham, le numéro 10 aurait pu prétendre à une place de titulaire contre Monaco ce samedi. Finalement, Luis Enrique a décidé de préserver au maximum le Ballon d’Or 2025.

Un début de saison compliqué. Élu Ballon d’Or en septembre dernier, Ousmane Dembélé n’a pas pu enchaîner avec le PSG. Revenu à la compétition en septembre dernier, le numéro 10 parisien avait rechuté contre le Bayern Munich début novembre. Ce mercredi, Dembélé est entré en jeu contre Tottenham, et clairement, Luis Enrique ne veut pas prendre de risque concernant son attaquant.

Dembélé sur le banc contre Monaco Ce vendredi, le Parisien annonçait notamment que l’international Français devait être titulaire face à l’AS Monaco ce samedi après-midi (17h). Mais finalement, il n’en sera rien. En effet, à quelques minutes du coup d’envoi, Luis Enrique a finalement décidé de titulariser Senny Mayulu à la pointe de l’attaque du PSG pour ce choc.