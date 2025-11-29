Un joueur du PSG dans une télé-réalité : La surprise est totale !

En 2023, le PSG réalisait un très gros mercato afin de lancer l'ère Luis Enrique. Dans cette optique, Lee Kang-In a débarqué pour 22M€. Méconnu du grand public lors de son arrivée à Paris, le Sud-Coréen révèle qu'il s'est fait connaître dans une télé-réalité qu'il a remportée.
Recruté pour 22M€ en 2023, Lee Kang-In est une star en Corée du Sud. Et pour cause le joueur du PSG a participé à une émission de télé-réalité traitant de football dans son pays natal, Fly Shoot-Dori. Et il en est sorti vainqueur ! Lee Kang-In est ainsi revenu sur cette expérience.
Lee Kang-In se révèle dans une télé-réalité
« Depuis tout petit, les entraîneurs m’ont inculqué l’idée de ne pas perdre de ballons faciles, d’essayer de jouer vers l’avant. Depuis tout petit, j’adore le football et ma famille également, donc j’ai commencé à jouer très tôt. Et à l’âge de six ans, j’ai participé à une télé-réalité centrée sur le football. J’ai gagné. Je m’y suis fait beaucoup d’amis, et j’en garde de bons souvenirs », lance-t-il dans une interview accordée à Ligue1+.
Lee Kang-In révèle également qu'au sein du vestiaire du PSG, certains de ses coéquipiers parlent le Sud-Coréen : « Mes coéquipiers du PSG savent parler quelques mots de coréen. On se fait quelques blagues en coréen. J’ai commencé à leur apprendre quelques trucs ? Moi, non. Ce sont les joueurs qui les connaissent. Ils me posent souvent des questions et ça me plaît. Mais je leur apprends de bonnes choses, pas de mauvaises ».