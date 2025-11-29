Un joueur du PSG dans une télé-réalité : La surprise est totale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2023, le PSG réalisait un très gros mercato afin de lancer l'ère Luis Enrique. Dans cette optique, Lee Kang-In a débarqué pour 22M€. Méconnu du grand public lors de son arrivée à Paris, le Sud-Coréen révèle qu'il s'est fait connaître dans une télé-réalité qu'il a remportée.

Recruté pour 22M€ en 2023, Lee Kang-In est une star en Corée du Sud. Et pour cause le joueur du PSG a participé à une émission de télé-réalité traitant de football dans son pays natal, Fly Shoot-Dori. Et il en est sorti vainqueur ! Lee Kang-In est ainsi revenu sur cette expérience.

Lee Kang-In se révèle dans une télé-réalité « Depuis tout petit, les entraîneurs m’ont inculqué l’idée de ne pas perdre de ballons faciles, d’essayer de jouer vers l’avant. Depuis tout petit, j’adore le football et ma famille également, donc j’ai commencé à jouer très tôt. Et à l’âge de six ans, j’ai participé à une télé-réalité centrée sur le football. J’ai gagné. Je m’y suis fait beaucoup d’amis, et j’en garde de bons souvenirs », lance-t-il dans une interview accordée à Ligue1+.