Luis Enrique : Le grand changement qui régale le PSG !

Pierrick Levallet

Depuis le début de l’ère QSI, le PSG a longtemps dépendu que d’un seul joueur pour marquer ses buts. Luis Enrique a toutefois changer cela. Désormais, la menace vient d’un peu partout sur le terrain. Et ce grand changement affiche quelques sourires en coulisses chez les Rouge-et-Bleu puisque l’efficacité n’a pas disparu.

Après l’arrivée de QSI, le PSG a basculé dans une nouvelle dimension. Le club de la capitale a néanmoins longtemps dépendu d’un seul joueur sur le plan offensif. D’abord de Zlatan Ibrahimovic, puis d’Edinson Cavani et enfin de Kylian Mbappé, la menace ne venait presque exclusivement de ces trois hommes ces dernières années. Ce n’est plus le cas désormais grâce à Luis Enrique.

Luis Enrique prône la menace multiple au PSG Le coach espagnol prône en effet la menace multiple au PSG. Cette saison, c’est le milieu de terrain parisien qui est à l’honneur. Joao Neves et Vitinha sont les deux meilleurs buteurs des Rouge-et-Bleu, respectivement avec six et cinq réalisations. Bradley Barcola et Gonçalo Ramos viennent ensuite au classement.