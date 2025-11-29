Une star au PSG : «Je mets un masque pour marcher dans la rue», la folle révélation !

Marina Lorenzo a rencontré Kang-in Lee dans le cadre d'une interview pour le diffuseur principal du championnat de France : Ligue 1+. Au cours de cet entretien, la journaliste du média a invité l'international sud-coréen du PSG à se livrer sur son statut de superstar en Corée et sur le fait que le vestiaire de Luis Enrique a également l'accent coréen.
Kang-in Lee (24 ans) est, à l'instar de Heung-min Son, une superstar en Corée du sud. Ayant passé la plus grande partie de sa vie en Europe, le milieu offensif du Paris Saint-Germain reconnaît avoir un quotidien bien différent lorsqu'il est sur ses terres plutôt qu'en France.
«Je mets une casquette, des lunettes et un masque pour marcher dans la rue»
Quasiment sportivement parlant prophète en son pays au vu de sa popularité en Corée, Lee s'est amusé à faire une révélation assez éloquente à la journaliste Marina Lorenzo pour Ligue 1+ sur sa vie lorsqu'il revient au pays. « En Corée, je mets une casquette, des lunettes et un masque pour marcher dans la rue ».
«Mes coéquipiers connaissent parler quelques mots de coréen»
Evoluant loin de son pays d'origine depuis ses 10 ans avec l'intégration du centre de formation du Valence CF, Kang-in Lee a signé au PSG à l'occasion du mercato d'été de 2023 en provenance de Majorque. Dès lors, il s'est intégré à la culture française et acclimaté au fait de rester un peu plus incognito qu'en Corée du sud. Néanmoins, ses coéquipiers lui remémorent régulièrement ses racines. « Mes coéquipiers connaissent parler quelques mots de coréen. On se fait quelques blagues en coréen. Si je leur apprends des choses ? Moi non ! Ce sont les joueurs qui les connaissent. Ils me posent souvent des questions et ça me plaît. Mais je leur apprends de bonnes choses, pas de mauvaises ».