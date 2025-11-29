Une star au PSG : «Je mets un masque pour marcher dans la rue», la folle révélation !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Marina Lorenzo a rencontré Kang-in Lee dans le cadre d'une interview pour le diffuseur principal du championnat de France : Ligue 1+. Au cours de cet entretien, la journaliste du média a invité l'international sud-coréen du PSG à se livrer sur son statut de superstar en Corée et sur le fait que le vestiaire de Luis Enrique a également l'accent coréen.

Kang-in Lee (24 ans) est, à l'instar de Heung-min Son, une superstar en Corée du sud. Ayant passé la plus grande partie de sa vie en Europe, le milieu offensif du Paris Saint-Germain reconnaît avoir un quotidien bien différent lorsqu'il est sur ses terres plutôt qu'en France.

«Je mets une casquette, des lunettes et un masque pour marcher dans la rue» Quasiment sportivement parlant prophète en son pays au vu de sa popularité en Corée, Lee s'est amusé à faire une révélation assez éloquente à la journaliste Marina Lorenzo pour Ligue 1+ sur sa vie lorsqu'il revient au pays. « En Corée, je mets une casquette, des lunettes et un masque pour marcher dans la rue ».