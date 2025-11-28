Sergio Busquets au PSG : La grande annonce de Luis Enrique !

Avec de s'asseoir sur le banc du PSG, Luis Enrique a passé plusieurs années sur celui du FC Barcelone. L'occasion pour le technicien espagnol de diriger certaines légendes du football comme Sergio Busquets. D'ailleurs, Luis Enrique a évoqué la comparaison entre l'ancien milieu de terrain de la Roja et un certain Vitinha.
Depuis le début de la saison Vitinha ne cesse d'impressionner et de justifier sa troisième place au dernier Ballon d'Or. Auteur d'un triplé contre Tottenham mardi soir (5-3), le milieu de terrain portugais a été encensé par Luis Enrique qui le compare même avec un certain Sergio Busquets qu'il a eu sous ses ordres au FC Barcelone.
Luis Enrique salue encore une fois Vitinha
« Vous aimez beaucoup les classements... Je pense que s'il faut juger le niveau de Vitinha, il faut regarder la saison dernière, il faut regarder la première saison, et voir comment il a changé la manière dont nous attaquons, comment il a amélioré notre manière de gérer le match. C'est très beau pour moi, en tant qu'entraîneur, d'avoir un joueur de cette capacité. Il aime jouer au football, il veut s'entraîner tous les jours », confie-t-il en conférence de presse, avant de poursuivre.
«Busquets a été top mondial. Vitinha est dans le top mondial»
« Mais c'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'on a su gérer la manière dont Vitinha joue pour changer beaucoup de choses que nous pensions de ce poste parce qu'il est très différent, par exemple, d'un Busquets. Et Busquets a été top mondial. Vitinha est dans le top mondial, sans aucun doute, mais c'est une manière différente de jouer. Je pense qu'on a très bien géré ça en tant que staff pour avoir un Vitinha au top et un Vitinha très positif pour l'équipe, mais en même temps, avoir la capacité de jouer en tant qu'équipe », ajoute Luis Enrique.