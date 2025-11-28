Sergio Busquets au PSG : La grande annonce de Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avec de s'asseoir sur le banc du PSG, Luis Enrique a passé plusieurs années sur celui du FC Barcelone. L'occasion pour le technicien espagnol de diriger certaines légendes du football comme Sergio Busquets. D'ailleurs, Luis Enrique a évoqué la comparaison entre l'ancien milieu de terrain de la Roja et un certain Vitinha.

Depuis le début de la saison Vitinha ne cesse d'impressionner et de justifier sa troisième place au dernier Ballon d'Or. Auteur d'un triplé contre Tottenham mardi soir (5-3), le milieu de terrain portugais a été encensé par Luis Enrique qui le compare même avec un certain Sergio Busquets qu'il a eu sous ses ordres au FC Barcelone.

Luis Enrique salue encore une fois Vitinha « Vous aimez beaucoup les classements... Je pense que s'il faut juger le niveau de Vitinha, il faut regarder la saison dernière, il faut regarder la première saison, et voir comment il a changé la manière dont nous attaquons, comment il a amélioré notre manière de gérer le match. C'est très beau pour moi, en tant qu'entraîneur, d'avoir un joueur de cette capacité. Il aime jouer au football, il veut s'entraîner tous les jours », confie-t-il en conférence de presse, avant de poursuivre.