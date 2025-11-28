Succession de Cristiano Ronaldo : Coup de tonnerre au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Du haut de ses 40 ans, Cristiano Ronaldo continue d'occuper le poste d'avant-centre de la sélection portugaise. Et alors que Gonçalo Ramos semblait se présenter comme le successeur de la légende du Real Madrid, sa situation au PSG pourrait bien rebattre les cartes.

Avant son transfert au PSG, Gonçalo Ramos s'était révélé durant la Coupe du monde 2022 lors de laquelle il avait notamment inscrit un triplé contre la Suisse en huitième de finale. Une prestation impressionnante pour celui qui remplaçait Cristiano Ronaldo dans le onze de départ. D'ailleurs, depuis cette date, il est présenté comme le successeur du quintuple Ballon d'Or à la pointe de l'attaque du Portugal. Cependant, pour Alexandre Ribeiro, journaliste du site Trivela.fr, si la situation de Gonçalo Ramos n'évolue pas au PSG, tout pourrait être relancé.

Ramos devancé pour la succession de Ronaldo ? « Cela dépendra des projets qui s’offrent à lui et de ses propres objectifs. Avec le futur départ de Cristiano Ronaldo en sélection (potentiellement après la Coupe du Monde 2026), une place de titulaire va s’ouvrir en sélection et il serait pertinent de le voir jouer davantage pour assurer cette place qui devrait, a priori, lui revenir », assure-t-il auprès de Foot Mercato, avant de poursuivre.