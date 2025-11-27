Officiel : Surprise, Cristiano Ronaldo annonce une signature en Europe !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cristiano Ronaldo revient en Espagne, mais avec ses habits d’homme d’affaires ! L’ancien attaquant du Real Madrid, âgé de 40 ans, a officialisé son arrivée au sein de WOW FC, une structure de MMA, en tant qu’actionnaire. Il y rejoint notamment Ilia Topuria, champion à l’UFC, l’organisation reine de la discipline.

Toujours en activité, du côté d’ Al-Nassr en Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo est également un homme d’affaires qui n’attend pas la fin de sa carrière de footballeur pour diversifier ses activités au-delà du rectangle vert. Dernier exemple en date, son arrivée comme investisseur au sein de l'organisation espagnole de MMA WOW FC .

« Le MMA incarne des valeurs auxquelles je crois profondément : la discipline, le respect, la résilience et la recherche constante de l’excellence, a indiqué Crisitiano Ronaldo dans un communiqué annonçant la nouvelle. WOW FC est en train de construire quelque chose d'unique et de puissant, et je suis fier de rejoindre ce projet afin de contribuer à l'essor de ce sport et à inspirer la prochaine génération. »

« Un moment historique »

« L'arrivée de Cristiano Ronaldo au sein de WOW FC est un moment historique, s’est réjoui Arturo Guillen, président exécutif de WOW FC. CR7 est plus qu'une superstar mondiale, c'est un symbole d'ambition, de résilience et d'excellence. Sa confiance en notre mission valide tout ce que nous avons construit et élève l'avenir que nous sommes en train de façonner. Ensemble, avec Cristiano, Ilia Topuria, nos athlètes, nos partenaires et les millions de personnes qui suivent ce mouvement, nous sommes prêts à redéfinir le rôle que le MMA peut jouer dans la culture mondiale. »

Ilia Topuria, champion des légers de l’UFC, fait en effet déjà parti de l’aventure et a contribué au développement d’une organisation en plein essor, la fréquentation de ses événements ayant augmenté de plus de 400 % en un an selon les chiffres divulgués dans le communiqué de presse, avec des affluences qui dépassent les 5 000 spectateurs par événement. « L'arrivée de Cristiano Ronaldo au sein de WOW FC est un moment fort pour ce sport. Il incarne les plus hauts standards de professionnalisme, de travail acharné et d'excellence mondiale, a quant à lui réagi le combattant de l’UFC, actionnaire de l’organisation espagnole. Ensemble, nous allons propulser le MMA vers de nouveaux sommets et inspirer les athlètes et les fans du monde entier à croire que tout est possible. »