Kylian Mbappé rejoint Cristiano Ronaldo, il annonce un coup historique !

Ce mercredi soir, le Real Madrid s'est imposé sur la pelouse de l'Olympiakos. En très grande forme lors de la cinquième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a inscrit un quadruplé. Il rejoint donc le cercle très fermé des joueurs du Real Madrid ayant réalisé cet exploit.
Pour le compte de la cinquième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le Real Madrid a affronté l'Olympiakos au stade Karaïskaki ce mercredi soir. Grâce à un quadruplé de Kylian Mbappé, le club merengue s'est imposé 4-3 à l'extérieur.
Mbappé est à la même table que Ronaldo, Puskas et Di Stefano
Dans des propos rapportés par L'Equipe, Kylian Mbappé s'est prononcé sur son quadruplé. S'il fait partie des rares joueurs du Real Madrid à avoir réussi un tel exploit en Ligue des Champions, le numéro 10 de Xabi Alonso refuse tout de même de s'enflammer. « Nous avons marqué quatre buts, des buts d'équipe de grande qualité, et nous rentrons à Madrid avec les trois points. C'était l'objectif de l'équipe. Au final, nous sommes contents », a confié Kylian Mbappé après le coup de sifflet final d'Olympiakos-Real ce mercredi soir.
«Ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du Real Madrid»
Dans la foulée, Kylian Mbappé en a rajouté une couche. « Les joueurs qui ont déjà marqué un quadruplé en Ligue des Champions avec le Real Madrid ? Je suis en bonne compagnie (Cristiano Ronaldo, Ferenç Puskas et Alfredo Di Stefano). Ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du Real Madrid, qui ont défini une époque ici à Madrid. C'est un honneur pour moi de faire partie de cette liste, mais comme je l'ai dit, je viens juste d'arriver ici, il y a seulement un an, donc au final, j'ai encore beaucoup de choses à accomplir pour atteindre le niveau de ces joueurs qui ont tant fait pour le Real Madrid. Mais je suis sur la bonne voie pour faire de grandes choses, et c'est mon plus grand rêve », a déclaré le numéro 10 du Real Madrid.