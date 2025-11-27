Kylian Mbappé rejoint Cristiano Ronaldo, il annonce un coup historique !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le Real Madrid s'est imposé sur la pelouse de l'Olympiakos. En très grande forme lors de la cinquième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, Kylian Mbappé a inscrit un quadruplé. Il rejoint donc le cercle très fermé des joueurs du Real Madrid ayant réalisé cet exploit.

Pour le compte de la cinquième journée de la saison régulière en Ligue des Champions, le Real Madrid a affronté l'Olympiakos au stade Karaïskaki ce mercredi soir. Grâce à un quadruplé de Kylian Mbappé, le club merengue s'est imposé 4-3 à l'extérieur.

Mbappé est à la même table que Ronaldo, Puskas et Di Stefano Dans des propos rapportés par L'Equipe, Kylian Mbappé s'est prononcé sur son quadruplé. S'il fait partie des rares joueurs du Real Madrid à avoir réussi un tel exploit en Ligue des Champions, le numéro 10 de Xabi Alonso refuse tout de même de s'enflammer. « Nous avons marqué quatre buts, des buts d'équipe de grande qualité, et nous rentrons à Madrid avec les trois points. C'était l'objectif de l'équipe. Au final, nous sommes contents », a confié Kylian Mbappé après le coup de sifflet final d'Olympiakos-Real ce mercredi soir.