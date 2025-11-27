«Cauchemar» au Real Madrid, Kylian Mbappé vide son sac !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé témoigne d’une vague d’informations circulant dans la presse au sujet de frictions entre Vinicius Jr et son entraîneur Xabi Alonso. De quoi attiser les flammes d’une séparation et d’un transfert. De son point de vue, le Real Madrid doit tout bonnement profiter de l’arme fatale dont il dispose.

Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent en Espagne sur l’avenir de Vinicius Jr qui semble s’écrire en pointillés au Real Madrid. Et pour cause, le journaliste Mario Cortegana de The Athletic a entre autres fait part cette semaine de la décision du Brésilien communiquée à son président Florentino Pérez de ne pas signer une prolongation de son contrat courant jusqu’en juin 2027.

«C’est un luxe d’avoir Vini Jr. dans son équipe» Ce qui forcerait la main aux dirigeants du Real Madrid de le vendre à la prochaine intersaison afin d’avoir un retour sur l’investissement consenti en 2018 de 45M€ pour le recrutement de Vinicius Jr. Aux yeux de Kylian Mbappé, qui était au micro de Movistar+ en zone mixte mercredi soir après son quadruplé face à Olympiakos pour la 5ème journée de saison régulière de Ligue des champions (4-3), le Real Madrid doit s’estimer heureux de compter Vinicius Jr en ses rangs. « C’est un luxe d’avoir Vini Jr. dans son équipe ».