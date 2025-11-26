Rumeurs de séparation avec Mbappé : Nadal s’en mêle !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cela ne fait qu’un peu plus d’un an que Kylian Mbappé et Vinicius Jr combinent sur le front de l’attaque du Real Madrid. Et pourtant, la fin de l’histoire entamée en 2018 entre le Brésilien et le club madrilène pourrait prochainement prendre fin. Les rumeurs fusent dans la presse, obligeant Rafael Nadal à mettre les pieds dans le plat.

Entre Vinicius Jr et le Real Madrid, le divorce semble être consommé. Le Brésilien n’est visiblement pas en adéquation avec la méthode Xabi Alonso. Si bien que lors du Clasico remporté face au FC Barcelone et son remplacement en cours de match le 26 octobre dernier (2-1), Vinicius Jr a menacé de partir si tel était son destin à la Casa Blanca sous les ordres de l’Espagnol. En coulisses, la star brésilienne du Real Madrid aurait informé son président Florentino Pérez qu’il ne comptait pas prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2027 selon The Athletic. D’après le journaliste Romain Molina, le club refuserait de lui offrir un nouveau bail aux termes réclamés par son agence.

«Cela peut se régler en discutant» Rupture inévitable donc avec son partenaire d’attaque Kylian Mbappé au Real Madrid ? Rafael Nadal s’est longuement attardé sur le cas Vinicius Jr en interview avec Movistar+. « Je pense que cela peut se régler en discutant, avec la compréhension de toutes les parties. Je pense que Vini doit comprendre qui est l'autorité et la respecter, ainsi que le club, car il représente le Real Madrid en tant que joueur. Mais je pense qu'il fait de son mieux, et que ces choses qui viennent de lui, qui parfois ne plaisent pas, peuvent être corrigées par le dialogue et par la prise de conscience que les choses peuvent être améliorées. Le premier à vouloir explorer cette voie de l'amélioration doit être lui-même. Quand je l'entends parler dans les interviews, dire qu'il veut s'améliorer dans tous les domaines, je pense qu'il a besoin de trouver des alliés puissants, et je suis convaincu que le Real Madrid aura les bonnes personnes et lui dans son entourage pour le conseiller ».