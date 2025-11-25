Kylian Mbappé craque complètement : Les images fuitent à la télévision…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après le coup de sifflet final du match entre Elche et le Real Madrid (2-2) ce dimanche, Kylian Mbappé a lâché plusieurs insultes en direction de l’arbitre selon les images divulguées par DAZN Espagne. Un craquage qui pourrait valoir à l’attaquant français une sanction si la commission de discipline décidait de s’en mêler.

C’est un match à oublier pour Kylian Mbappé. Dimanche, le Real Madrid a été tenu en échec sur la pelouse d’Elche (2-2), une rencontre qui a grandement agacé le capitaine de l’équipe de France, perdant ses nerfs au coup de sifflet en lançant plusieurs insultes envers l’arbitre. La presse espagnole a divulgué les images de ce craquage.

« Sale c*n » Comme on le constate dans les images diffusées par DAZN Espagne, Kylian Mbappé est allé voir l’arbitre de la rencontre au terme de la rencontre pour se plaindre, visiblement, de ne pas avoir eu assez de temps additionnel. L'attaquant a ensuite pris le chemin des vestiaires en proférant plusieurs insultes en direction de l’arbitre, lâchant à trois reprises : «Sale c*n, va», en français.