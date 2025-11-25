Kylian Mbappé craque complètement : Les images fuitent à la télévision…

Après le coup de sifflet final du match entre Elche et le Real Madrid (2-2) ce dimanche, Kylian Mbappé a lâché plusieurs insultes en direction de l’arbitre selon les images divulguées par DAZN Espagne. Un craquage qui pourrait valoir à l’attaquant français une sanction si la commission de discipline décidait de s’en mêler.
C’est un match à oublier pour Kylian Mbappé. Dimanche, le Real Madrid a été tenu en échec sur la pelouse d’Elche (2-2), une rencontre qui a grandement agacé le capitaine de l’équipe de France, perdant ses nerfs au coup de sifflet en lançant plusieurs insultes envers l’arbitre. La presse espagnole a divulgué les images de ce craquage.
« Sale c*n »
Comme on le constate dans les images diffusées par DAZN Espagne, Kylian Mbappé est allé voir l’arbitre de la rencontre au terme de la rencontre pour se plaindre, visiblement, de ne pas avoir eu assez de temps additionnel. L'attaquant a ensuite pris le chemin des vestiaires en proférant plusieurs insultes en direction de l’arbitre, lâchant à trois reprises : «Sale c*n, va», en français.
Mbappé suspendu ?
Des insultes qui pourraient coûter cher à l’ancienne star du PSG si la commission de discipline ne s’emparait de l’affaire. Malgré cette contreperformance, le Real Madrid reste en tête de la Liga avec un point d’avance sur le FC Barcelone.