Vinicius Jr - Real Madrid : La décision choc !

Pierrick Levallet

Il y a quelques semaines, un gros clash a éclaté au Real Madrid entre Xabi Alonso et Vinicius Jr. Le Brésilien n’avait pas digéré le fait d’avoir été remplacé pendant le Clasico contre le FC Barcelone. Et ce choix tactique du coach espagnol a surpris jusque dans les hautes sphères madrilènes. Florentino Pérez a notamment eu du mal à comprendre cette décision.

Entre Vinicius Jr et Xabi Alonso, les tensions sont toujours bien présentes au Real Madrid. Le Brésilien estime que le coach espagnol manque de considération à son égard. The Athletic a ainsi révélé que l’international auriverde refusait de prolonger chez les Merengue tant que la situation restait inchangée. Et cela poserait problème dans les hautes sphères madrilènes.

Florentino Pérez étonné par le traitement réservé à Vinicius Jr Comme le rapporte SPORT, Florentino Pérez est un grand admirateur de Vinicius Jr et a constaté avec surprise que Xabi Alonso ne le considérait pas comme un intouchable. Ce statut, le président du Real Madrid estime que le joueur de 25 ans le mérite. Le haut dirigeant de la Casa Blanca n’aurait d’ailleurs pas compris son remplacement pendant le Clasico contre le FC Barcelone, événement qui a provoqué la colère de Vinicius Jr.