Clash au Real Madrid : La décision radicale de Vinicius Jr !

Pierrick Levallet

Le torchon brûle entre Vinicius Jr et le Real Madrid. Les tensions entre le Brésilien et Xabi Alonso ne se seraient visiblement toujours pas apaisées. En conséquence, l’international auriverde refuserait d’étendre son engagement chez les Merengue tant que la situation avec le coach espagnol ne s’est pas arrangée. Et cela placerait le club madrilène dans une situation inconfortable.

Entre Vinicius Jr et le Real Madrid, la situation ne va visiblement pas en s’améliorant. Ces dernières semaines, l’international auriverde aurait mis les négociations avec la direction madrilène pour sa prolongation en stand-by. L’ailier de 25 ans a également laissé éclater sa colère contre Xabi Alonso après avoir été remplacé pendant le Clasico contre le FC Barcelone.

Vinicius Jr refuse de prolonger au Real Madrid Et visiblement les tensions entre le Brésilien et le coach espagnol ne se seraient pas apaisées. D’après les informations de The Athletic, Vinicius Jr aurait fait savoir au Real Madrid qu’il ne comptait pas prolonger tant que la situation avec Xabi Alonso ne s’était pas arrangée. La star madrilène aurait fait parvenir ce message à Florentino Pérez fin octobre.