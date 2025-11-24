Kylian Mbappé sanctionné : Les révélations en Espagne !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Une nouvelle frustration pour Kylian Mbappé. Ce dimanche soir, le Real Madrid a été tenu en échec par Elche (2-2). Une troisième rencontre consécutive sans victoire pour les Madrilènes. Passeur décisif, l’attaquant français lui, a été sanctionné par l’arbitre de la rencontre en fin de match, qui a justifié sa décision d’avertir le numéro 10.

Ça coince pour le Real Madrid et pour Kylian Mbappé. Le club madrilène a concédé un nouveau match nul en championnat ce dimanche soir. Après avoir perdu contre Liverpool en Ligue des Champions, concédé le nul contre le Rayo Vallecano, la formation de Xabi Alonso enchaîne donc avec une troisième rencontre sans succès.

Mbappé frustré et averti Kylian Mbappé lui, n’a pas marqué depuis trois matchs donc. Une disette pour l’attaquant français, qui a néanmoins offert une passe décisive à Jude Bellingham. Frustré à la fin du match, le numéro 10 du Real a été averti par l’arbitre de la rencontre après avoir protesté au coup de sifflet final.