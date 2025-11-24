Kylian Mbappé sanctionné : Les révélations en Espagne !

Une nouvelle frustration pour Kylian Mbappé. Ce dimanche soir, le Real Madrid a été tenu en échec par Elche (2-2). Une troisième rencontre consécutive sans victoire pour les Madrilènes. Passeur décisif, l’attaquant français lui, a été sanctionné par l’arbitre de la rencontre en fin de match, qui a justifié sa décision d’avertir le numéro 10.
Ça coince pour le Real Madrid et pour Kylian Mbappé. Le club madrilène a concédé un nouveau match nul en championnat ce dimanche soir. Après avoir perdu contre Liverpool en Ligue des Champions, concédé le nul contre le Rayo Vallecano, la formation de Xabi Alonso enchaîne donc avec une troisième rencontre sans succès.
Mbappé frustré et averti
Kylian Mbappé lui, n’a pas marqué depuis trois matchs donc. Une disette pour l’attaquant français, qui a néanmoins offert une passe décisive à Jude Bellingham. Frustré à la fin du match, le numéro 10 du Real a été averti par l’arbitre de la rencontre après avoir protesté au coup de sifflet final.
L’arbitre justifie cette décision
Dans un rapport récupéré par le média Defensa Central, l’arbitre de la rencontre Hernández Maeso a justifié cette décision : « À la 90e minute, le joueur Kylian Mbappé Lottin a été averti pour le motif suivant : pour avoir contesté de manière ostensible une décision de ma part après la fin du match, alors que nous nous trouvions encore sur le terrain. »