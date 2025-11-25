Kylian Mbappé avec une star : C’est terminé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Xabi Alonso n’est entré en fonctions qu’en juin dernier. Et pourtant, l’entraîneur du Real Madrid fait déjà l’objet de critiques au sein du vestiaire. La presse espagnole fait état d’un petit groupe de joueurs dont Kylian Mbappé adhérant aux idées du coach espagnol. Vinicius Jr n’en ferait pas partie et refuserait de prolonger son contrat. Ce qui ne rendrait pas fou le Real Madrid.

Kylian Mbappé a entamé sa relation sportive sur le front de l’attaque du Real Madrid avec Vinicius Jr à l’été 2024. Moment où le meilleur buteur de l’histoire du PSG avec 256 réalisations décidait de tourner la page parisienne afin d’ouvrir un nouveau chapitre chez le champion d’Europe de l’époque. Mais le dauphin de Rodri au classement du Ballon d’or 2024 ne s’y plaît plus à la Casa Blanca.

Vinicius Jr en a déjà marre de Xabi Alonso ? La faute à Xabi Alonso ? Si l’on se fie aux informations divulguées par The Athletic, Vinicius Jr ne serait pas en adéquation avec les idées et le management du nouveau coach du Real Madrid. D’où son coup de gueule à son remplacement contre le FC Barcelone le 26 octobre dernier. Au point où le Brésilien aurait communiqué au président Florentino Pérez sa volonté de ne pas prolonger son contrat courant jusqu’en 2027.