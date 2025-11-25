Kylian Mbappé : Une star dit stop, leur rupture fuite dans la presse

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avec Vinicius Jr, Kylian Mbappé a entamé il y a un peu plus d'un an une relation sportive qui était supposée marcher du feu de dieu. Finalement, la réalité est tout autre. La nomination de Xabi Alonso au poste d'entraîneur à la dernière intersaison n'arrangerait pas les choses au point où le Brésilien refuserait de prolonger son contrat.

Le partenariat entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr, dauphin de Rodri au Ballon d'or 2024, a commencé à l'été de la même année après la signature du capitaine de l'équipe de France au Real Madrid. Accompagnés de Jude Bellingham et de Rodrygo Goes, Vinicius Jr et Kylian Mbappé devaient tout raser sur leur passage. Mais après une première saison sans trophées majeurs avec Carlo Ancelotti, Xabi Alonso a hérité de l'effectif merengue.

Xabi Alonso remplace Vinicius Jr, c'est la fin Et force est de constater que le nouveau discours de l'ancien joueur du Real Madrid (2009-2014) ne fait pas fureur depuis le début de la saison. Il n'y a qu'à s'attarder sur le craquage de Vinicius Jr au moment de son remplacement pendant le Clasico face au FC Barcelone le 26 octobre dernier (2-1). Le Brésilien a même menacé de partir si la situation n'évoluait pas vraiment.