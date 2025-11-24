Tensions au Real Madrid : L'annonce surprenante de Mbappé

Axel Cornic

Le Real Madrid est actuellement leader de LaLiga et bien parti pour se qualifier en Ligue des Champions avant d’affronter l’Olympiakos ce mercredi. Pourtant, la crise ferait rage au sein du vestiaire à en croire les médias espagnols, avec Xabi Alonso qui serait déjà très fragilisé.

Que se passe-t-il à Madrid ? Les dernières indiscrétions parlent d’une véritable bombe à retardement au Real Madrid, après trois matchs sans victoire. Vinicius Jr aurait annoncé au président Florentino Pérez qu’il ne voudrait pas prolonger, tandis que certains parlent déjà d’un départ de Xabi Alonso, pourtant arrivé il y a seulement quelques mois.

Mbappé est le Pichichi 2025 Même Kylian Mbappé est pointé du doigt, lui qui n’a plus marqué le moindre but depuis le début du mois de novembre, alors qu’il semblait marcher sur l’eau jusque-là. Dans ce contexte de crise, le quotidien MARCA a tout de même décidé de lui décerner le prix de Pichichi, pour tout ce qu’il a accompli durant l’année 2025.