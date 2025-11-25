Rupture avec Mbappé : C’est le drame !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé va perdre son compère d’attaque ? La tendance est à un départ de Vinicius Jr du Real Madrid, les deux parties refusant de prolonger leur collaboration entamée en 2018 sur les termes économiques actuels. Cependant, le départ du Brésilien est loin d’être acté à cause d’un problème d’options sur le marché.

Vinicius Jr n’est plus vraiment en phase avec Xabi Alonso. Il n’y a qu’à s’attarder sur le remplacement du Brésilien pendant le Clasico remporté par le Real Madrid face au FC Barcelone le 26 octobre dernier moment où il avait menacé de quitter le club si tel était le sort qu’on lui réservait. Un mois plus tard, la situation ne semble pas s’être arrangée.

Fin de l’histoire entre Vinicius Jr et le Real Madrid ? Selon Romain Molina, le Real Madrid refuserait catégoriquement d’offrir un nouveau contrat à Vinicius Jr, l’actuel courant jusqu’en juin 2027. La faute à un salaire réclamé bien trop important au goût des dirigeants madrilènes. Cela tombe bien puisque selon The Athletic, le numéro 7 du Real Madrid n’aurait pas l’intention d’apposer sa signature sur un nouveau contrat.