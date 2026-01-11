Kylian Mbappé en Arabie saoudite : Le stratagème à l’origine de la grosse surprise !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 31 décembre dernier, il était annoncé que Kylian Mbappé était touché au genou et qu’il devrait être indisponible pendant 3 semaines. Mais voilà que l’attaquant du Real Madrid pourrait déjà rejouer ce dimanche face au FC Barcelone. Comment expliquer alors un retour aussi rapide de la part de Mbappé ? Tout pourrait s’expliquer par la communication de la Casa Blanca.

Ce dimanche, le Real Madrid affronte le FC Barcelone en Supercoupe d’Espagne. Une rencontre très importante pour les deux clubs et c’est peut-être pour ça que Kylian Mbappé a fait le déplacement en Arabie saoudite. Alors qu’on pensait le Français indisponible suite à sa blessure au genou, voilà qu’il pourrait contre les Blaugrana. Le retour a donc été plus rapide qu’annoncé pour Mbappé. Et si tout n’était qu’une question de communication ?

« Communiquer, laisser fuiter dans la presse des dates de retour qui sont le plus lointaines possible » Alors que le retour de Kylian Mbappé surprend tout le monde, Edgar Grosleau, correspondant à Madrid pour RMC, a expliqué l’importance de la communication du Real Madrid. Ainsi, pour les Grandes Gueules du Sport, il a fait savoir : « Point de contexte important sur la communication du Real Madrid concernant les blessures. Le Real Madrid a une politique de communication qui est de se dire qu’on va toujours communiquer, laisser fuiter dans la presse des dates de retour qui sont le plus lointaines possible ».