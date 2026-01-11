Kylian Mbappé en Arabie saoudite : Le stratagème à l’origine de la grosse surprise !

Le 31 décembre dernier, il était annoncé que Kylian Mbappé était touché au genou et qu’il devrait être indisponible pendant 3 semaines. Mais voilà que l’attaquant du Real Madrid pourrait déjà rejouer ce dimanche face au FC Barcelone. Comment expliquer alors un retour aussi rapide de la part de Mbappé ? Tout pourrait s’expliquer par la communication de la Casa Blanca.
Ce dimanche, le Real Madrid affronte le FC Barcelone en Supercoupe d’Espagne. Une rencontre très importante pour les deux clubs et c’est peut-être pour ça que Kylian Mbappé a fait le déplacement en Arabie saoudite. Alors qu’on pensait le Français indisponible suite à sa blessure au genou, voilà qu’il pourrait contre les Blaugrana. Le retour a donc été plus rapide qu’annoncé pour Mbappé. Et si tout n’était qu’une question de communication ?
« Communiquer, laisser fuiter dans la presse des dates de retour qui sont le plus lointaines possible »
Alors que le retour de Kylian Mbappé surprend tout le monde, Edgar Grosleau, correspondant à Madrid pour RMC, a expliqué l’importance de la communication du Real Madrid. Ainsi, pour les Grandes Gueules du Sport, il a fait savoir : « Point de contexte important sur la communication du Real Madrid concernant les blessures. Le Real Madrid a une politique de communication qui est de se dire qu’on va toujours communiquer, laisser fuiter dans la presse des dates de retour qui sont le plus lointaines possible ».
« C’est pour ça qu’on a souvent des surprises »
« C’est à dire que si un joueur peut revenir entre 15 et 25 jours, on va dire 25 jours comme ça il y aura forcément que une bonne surprise ou alors il va juste revenir dans le délai qui avait été annoncé. Le Real Madrid a toujours tendance à communiquer de cette façon. C’est pour ça qu’on a souvent des surprises en voyant des joueurs qui reviennent plus tôt que prévu », a-t-il poursuivi. De quoi expliquer donc la situation actuelle avec Kylian Mbappé ?