Kylian Mbappé en Arabie saoudite : C’est confirmé !

Ce dimanche soir, le Real Madrid sera opposé au FC Barcelone en finale de la Supercoupe d’Espagne, une rencontre à laquelle pourrait participer Kylian Mbappé. Ce dernier a rejoint son équipe en Arabie Saoudite, où se joue la compétition, alors qu’il devait pourtant être absent au moins trois semaines, mais n’a pas fait le déplacement pour rien.
Absent jeudi pour la demi-finale contre l’Atlético Madrid (2-1), Kylian Mbappé pourrait en revanche être de la partie ce dimanche face au FC Barcelone. Le Real Madrid affrontera les Blaugrana ce dimanche soir en finale de la Supercoupe d’Espagne et on a des chances de voir le Français sur le terrain.
« Il est là pour jouer »
Vendredi, Kylian Mbappé a pris la direction de l’Arabie Saoudite, où se déroule la Supercoupe d’Espagne, lui qui devait pourtant être absent au moins trois semaines en raison d’une blessure à un genou. Mais s’il a rejoint le Real Madrid, c’est bien dans l’optique de participer à cette rencontre.
« Il a tout fait pour pouvoir revenir à temps »
« Disons qu’il n’est pas venu en Arabie saoudite pour profiter de la plage. Il est là pour jouer. Reste à savoir s'il sera titulaire. Mais il a tout fait pour pouvoir revenir à temps. Cette semaine, deux membres du staff sont restés à Madrid spécifiquement pour lui. Mbappé est venu au centre d’entraînement tous les jours pour accélérer son retour », a expliqué Edgar Groleau, correspondant à Madrid pour RMC, dans Les Grandes Gueules du Sport.