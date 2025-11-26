Kylian Mbappé : La séparation sans aucun regret !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Coéquipier de Kylian Mbappé entre 2019 et 2022, Xavi Simons a donc eu l'occasion de côtoyer de grandes stars au sein du PSG avant d'être transféré au RB Leipzig en début d'année 2025. Et alors qu'il s'apprête à retrouver le club francilien ce mercredi soir avec Tottenham en Ligue des Champions, l'attaquant néerlandais évoque sans aucune amertume sa séparation avec le PSG l'hiver dernier.

Vendu par le PSG au RB Leipzig pour 50M€ en janvier 2025, Xavi Simons (22 ans) avait été de nouveau transféré quelques mois plus tard à Tottenham (65M€). L'attaquant néerlandais retrouvera donc le club parisien ce mercredi soir en Ligue des Champions avec les Spurs, et il s'est livré dans les colonnes du Parisien sur ses années au PSG, durant lesquelles il a côtoyé de grandes stars telles que Kylian Mbappé dans le vestiaire de l'équipe première.

« Être aux côtés de Neymar, Mbappé, Verratti... » « Je m’en réjouis vraiment. Vous savez, j’ai passé d’excellents moments à Paris, c’est là que j’ai fait les premiers pas de ma carrière professionnelle. Être aux côtés de Neymar, Mbappé, Verratti, des joueurs aussi talentueux, et voir la façon dont toute l’équipe abordait le football, non seulement sur le terrain mais aussi en dehors, a été très enrichissant pour moi », indique Xavi Simons, qui n'affiche donc aucun regret malgré sa séparation avec le PSG en janvier dernier.