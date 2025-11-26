Dembélé : Une star du PSG le menace ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2025, le Ballon d'Or a donc été décerné à Ousmane Dembélé. Ayant porté le PSG vers le sacre en Ligue des Champions, le Français a été récompensé. Bien évidemment, l'idéal pour lui serait de faire le doublé en 2026. Mais la concurrence s'annonce rude pour Dembélé, que ce soit à l'étranger ou bien au sein même du PSG.

Alors que la saison est encore longue, les premiers débats sur le prochain Ballon d'Or commence déjà à fleurir. Qui succèdera à Ousmane Dembélé ? Erling Braut Haaland, Harry Kane et Kylian Mbappé semblent aujourd'hui être les favoris. Mais voilà que tout est encore possible et du côté du PSG, une autre star pourrait également prétendre à cette distinction.

« Il peut devenir un candidat au Ballon d’Or » Après Ousmane Dembélé, le prochain Ballon d'Or se trouve-t-il au PSG ? 19ème du classement en 2025, Joao Neves pourrait bien être un sérieux prétendant à l'avenir. En effet, ancien formateur du Portugais à Benfica, Rodrigo Magalhães a confié à Top Mercato concernant Neves : « João est un joueur exceptionnel. C’est vraiment un exemple à suivre pour tous ceux qui aiment le football. Il se distingue des autres. Il est encore très jeune. En continuant comme ça, il peut devenir un candidat au Ballon d’Or dans quelques années s’il ne connaît pas de blessures et qu’il poursuit son travail acharné et continu. L’avenir s’annonce radieux pour João ».