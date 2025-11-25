Mercato : La décision radicale du PSG !

A quelques semaines de l'ouverture du mercato d'hiver, le PSG sonde le marché dans l'espoir de dénicher un renfort majeur. Cependant, au sein du club de la capitale, on annonce clairement que malgré l'enchaînement des blessures, le mois de janvier devrait s'annoncer bien calme.
A l'approche du mercato d'hiver, le PSG va-t-il se montrer plus actif que lors du marché estival ? La question se pose puisque la première partie de saison est clairement marquée par l'enchaînement des blessures au sein de l'effectif de Luis Enrique. Cependant, la tendance ne semble pas être à un recrutement cet hiver.
Le PSG très discret cet hiver ?
En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG ne prévoit pas de se montrer actif durant le mois de janvier. Une tendance confirmée par L'EQUIPE ce mardi qui assure qu'au sein du club de la capitale, on n'envisage pas de recruter cet hiver. Seul Achraf Hakimi sera absent tandis que les autres joueurs devraient tous être revenus de blessure. Voilà les vrais renforts sur lesquels compte Luis Enrique.
Luis Campos dresse la ligne directrice du nouveau projet
Une tendance qui confirme les récents propos de Luis Campos qui assurait que le PSG souhaite désormais miser sur la formation parisienne. « À long terme, on pourra peut-être bâtir une équipe professionnelle issue de la formation du club, sans avoir à payer des grosses sommes lors du mercato », confiait le directeur sportif lors d’une rencontre avec la presse à l’occasion des 50 ans du centre de formation du PSG.