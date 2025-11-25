Transfert de Greenwood : La décision choc de l’OM !

Axel Cornic

Considéré comme la grande star de l’Olympique de Marseille depuis sa signature en 2024, Mason Greenwood est rapidement devenu l’une des idoles du stade Vélodrome. Mais ça pourrait bien ne pas durer longtemps, puisque l’attaquant anglais serait dans le viseur de plusieurs gros clubs européens, notamment l’Atlético de Madrid.

Ils sont loin les doutes et les débats autour de son arrivée à Marseille. Mason Greenwood les a fait taire à grands coups de buts et après une première saison XXL, il semble pouvoir faire encore mieux à l’OM avec déjà 11 buts toutes compétitions confondues.

L’Atlético de Madrid veut Greenwood Mais jusqu’à quand ? Car cet été déjà, un possible départ de Greenwood a commencé à être évoqué et ça pourrait bien devenir une réalité. En tout cas, ça va devenir de plus en plus compliqué de faire abstraction des spéculations, puisque ce lundi Mediaset annonce qu’un nouveau club aurait décidé de l’arracher à l’OM, avec l’Atlético de Madrid.