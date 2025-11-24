Greenwood - OM : Le plan monté à l’étranger !

Pour la première fois depuis son départ de Manchester United, Mason Greenwood va rencontrer une équipe de Premier League. Et si certain pourraient y voir une chance de rédemption, la star de l’Olympique de Marseille a surtout suscité des vifs débats avant de rencontrer Newcastle, ce mardi.
C’est le retour de la Ligue des Champions, avec un rendez-vous capital pour l’OM. Après plusieurs désillusions, les Marseillais sont en effet dos au mur et doivent obligatoirement gagner contre Newcastle, pour espérer pouvoir encore espérer une qualification.
« Greenwood est l'un des meilleurs qu'ils aient »
Roberto De Zerbi et ses hommes sont toutefois attendus au tournant et c’est notamment le cas de Mason Greenwood, considéré comme le principal danger de l’OM. « Une partie du plan consistera à essayer d'arrêter leurs joueurs offensifs et Mason Greenwood est l'un des meilleurs qu'ils aient » a déclaré en conférence de presse Eddie Howe, le coach de Newcastle.
Il n’est plus le bienvenu en Angleterre
Il ne fait aucun doute que l’attaquant de l’OM serait suivi de très près ce mardi et pas seulement pour ses prestations sur le terrain. De l’autre côté de la Manche on n’a en effet toujours pas oublié l’énorme scandale qui a éclaboussé le début de sa carrière et qui lui a fermé les portes de Manchester United, tout comme celles de la sélection anglaise.