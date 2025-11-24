Greenwood - OM : Le plan monté à l’étranger !

Axel Cornic

Pour la première fois depuis son départ de Manchester United, Mason Greenwood va rencontrer une équipe de Premier League. Et si certain pourraient y voir une chance de rédemption, la star de l’Olympique de Marseille a surtout suscité des vifs débats avant de rencontrer Newcastle, ce mardi.

C’est le retour de la Ligue des Champions, avec un rendez-vous capital pour l’OM. Après plusieurs désillusions, les Marseillais sont en effet dos au mur et doivent obligatoirement gagner contre Newcastle, pour espérer pouvoir encore espérer une qualification.

« Greenwood est l'un des meilleurs qu'ils aient » Roberto De Zerbi et ses hommes sont toutefois attendus au tournant et c’est notamment le cas de Mason Greenwood, considéré comme le principal danger de l’OM. « Une partie du plan consistera à essayer d'arrêter leurs joueurs offensifs et Mason Greenwood est l'un des meilleurs qu'ils aient » a déclaré en conférence de presse Eddie Howe, le coach de Newcastle.