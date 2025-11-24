Transferts historiques : Le PSG fait une grosse annonce !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Depuis son rachat par le Qatar, le PSG a bouclé plusieurs transferts qui sont entrés dans l’histoire du football pour leur montant. Une stratégie désormais abandonnée comme a tenu à le rappeler Luis Campos, présent ce lundi à Poissy pour les 50 ans du centre de formation du club parisien.

Depuis le début de l’ère QSI, le Paris Saint-Germain a réalisé d’énormes investissements, enrôlant notamment Kylian Mbappé (180M€) et Neymar (2022) à l’été 2017, les deux plus gros transferts de l’histoire du foot. Mais aujourd’hui, le club a revu sa politique sportive et entend miser sur la jeunesse. Ce lundi, lors d’un point presse organisé au centre d’entraînement de Poissy pour les 50 ans du centre de formation du PSG, Luis Campos a affiché sa volonté de minimiser les achats sur le mercato.

« On espère ne plus avoir besoin de payer des gros transferts » « Avec le temps et un projet à long terme, on espère ne plus avoir besoin d’aller sur le marché des transferts, de payer des gros transferts. On espère construire une équipe parisienne avec davantage de joueurs issus du centre de formation », a indiqué le directeur sportif du PSG, rapporté par Foot Mercato.