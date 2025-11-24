Transfert à 26M€ : Un nouveau joueur à l'OM, De Zerbi confirme !

Amadou Diawara

Depuis le début de cette saison, Mason Greenwood régale l'OM de Pablo Longoria. Après le carton contre l'OGC Nice, Roberto De Zerbi a affirmé que son numéro 10 était devenu un tout nouveau joueur. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi, le technicien de l'OM en a rajouté une couche sur Mason Greenwood.

Lors de l'été 2024, Mason Greenwood a signé à l'OM. En effet, le club présidé par Pablo Longoria a offert environ 26M€ à Manchester United pour boucler la signature de l'attaquant de 24 ans.

«On est contents de ce qu'il fait» Au fil des mois passés à Marseille, Mason Greenwood est monté en puissance, jusqu'à exploser totalement cette saison. Comme l'a affirmé Roberto De Zerbi en conférence de presse ce vendredi soir, le numéro 10 de l'OM est devenu un nouveau joueur. « Il progresse. Je pense que c’est d’abord mental, mais aussi physique, avec l’enchaînement des matchs. On ne peut pas toujours offrir la même intensité pendant quatre-vingt-dix minutes. C’est à nous de le gérer, mais surtout à lui de vouloir faire cet effort. Ne l’écrivez pas trop, mais je crois qu’il est vraiment en train de devenir un joueur complet », a déclaré le coach olympien après le carton face à l'OGC Nice (1-5).