Transfert à 26M€ : De Zerbi annonce un nouveau joueur à l'OM !

Axel Cornic

La deuxième saison de Mason Greenwood pourrait bien être meilleure que la première. En tout cas ça en prend le chemin, puisque la star anglaise de l’Olympique de Marseille réalise d’excellentes choses et il l’a notamment montré contre l’OGC Nice, ce vendredi (1-5).

Tout roule à Marseille. Après un mois d’octobre délicat, Roberto De Zerbi a trouvé la solution pour relancer son équipe, qui plus que jamais semble pouvoir faire quelques choses face à l’hégémonie du PSG sur la Ligue 1. La large victoire sur l’OGC Nice permet d’ailleurs à l’OM de passer devant son grand rival, avec une première place au classement.

« Mason Greenwood progresse » Tout cela c’est en grande partie grâce à Mason Greenwood, dont les prestations enchantent tout le monde, même son entraineur. « Il progresse. Je pense que c’est d’abord mental, mais aussi physique, avec l’enchaînement des matchs » a expliqué Roberto De Zerbi, après la prestation XXL de la star de l’OM.