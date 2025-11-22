Transfert au PSG : C'est la guerre en équipe de France ?

La rédaction

En plus de William Saliba qui a fait tourner des têtes au Real Madrid ces derniers mois avant sa prolongation de contrat à Arsenal, deux autres défenseurs de l'équipe de France ont la cote à la Casa Blanca : Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté. Et il se trouve que les dirigeants du PSG sont prêts à livrer bataille à leurs homologues du Real Madrid. Que doit faire le Paris Saint-Germain ? C'est notre sondage du jour !

Après Willian Pacho en 2024 et Ilya Zabarnyi à la dernière intersaison, le comité directeur du PSG serait susceptible de miser sur un nouveau défenseur central lors du mercato d'été 2026. D'autant plus que deux recrues de premier choix pourraient être disponibles pour rien En fin de contrat avec le Bayern Munich et Liverpool, Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté n'ont toujours pas apposé de signature sur une prolongation avec leurs clubs respectifs.

Dayot Upamecano fait craquer le Real Madrid et le PSG A ce jour, Dayot Upamecano aurait le choix et va côtoyer quoi qu'il advienne un membre de l'équipe de France la saison prochaine quel que soit le vestiaire dans lequel il se trouvera. Christian Falk confie sur son site internet que seuls le Bayern Munich pour une prolongation de contrat, le Real Madrid et le PSG seraient des destinations crédibles pour Upamecano. Le natif d'Evreux pourrait retrouver son ancien coéquipier du club local Ousmane Dembélé du côté du PSG. Ou bien son capitaine en équipe de France Kylian Mbappé. En restant au Bayern Munich, il poursuivrait avec Michael Olise.